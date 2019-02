Ferrari, debut y papelón: Central se fue de la Copa ante el ignoto Sol de Mayo

#CopaArgentinaEnTyCSports ⚽️¡Gol de Sol de Mayo! Malacarne pone el 2-0 ante Central a los 12 del complemento. Seguí el partido por TyC Sports y https://t.co/DkdQK7mOI4 acá https://t.co/aM7xwR6ny5 ������ pic.twitter.com/sLYX37XJEG — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) 27 de febrero de 2019

La alegría incomensurable de Sol de Mayo. Central lo sufre. (Télam)

En el primer tiempo,No hubo conexión futbolística ni pesaron las individualidades. Y hasta que llegó el gol de Reyes, las más claras habían sido de los de Viedma: dos cabezazos en el área que atajó Ledesma a los 11’ y un mano a mano desde la izquierda que perdió Galván a los 18’.: el balón derivó al costado izquierdo del área canalla, centro bajo y Alberto Reyes puso el 1-0. Los jugadores de Central se miraban y no entendían nada cuando se iban rumbo al vestuario.a los 12’, Lucas Malacarne se elevó en el área y estampó el segundo de cabeza. En las tribunas centralistas había estupor. Y el equipo no reaccionada.Pero entre(que entró en el entretiempo al igual que Camacho por Lioi y Lovera) yse las ingeniaron para. El empuje del Chaco y el oportunismo del rubio llevaron cierta tranquilidad al equipo de Arroyito, que sin hacer demasiado estaba como al principio.El cansancio de los del ascenso, la diferencia de categoría y el envión de CentralLovera, que entró más tarde, tuvo una desde afuera del área. Y ya en tiempo adicionado, un peligroso córner desde la izquierda cruzó toda el área chica sin que nadie pudiera empujarla. El tiempo se acabó y así,Allí, los rionegrinos tuvieron mejor puntería. Becker erró el sexto y Malacarne no perdonó. Y le dio al fútbol argentino una de sus máximas sorpresas en los últimos tiempos: el campeón se quedó afuera a manos de un adversario varias categorías menor.