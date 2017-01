Finalmente, Motoya no volverá a Central por seis meses

Para permanecer en España, Montoya necesitaba que el jugador oriental o bien el brasileño Ganso abandonaran la entidad. Si esto no ocurría, el argentino podía ser cedido a préstamo a Central hasta el próximo mes de junio.

El chaqueño, que en las últimas formas llegó a Europa y estampó la firma para integrar el plantel dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, se quedará allí ya que el club sevillano pudo liberar un cupo de extranjero, para que lo ocupe el ex canalla, según confirmó su representante, Daniel Luzzi.

Había llegado a su fin con la contratación del Sevilla pero a la novela de Walter Montoya le quedaba un capítulo extra y este lunes se definió: el futbolista no volverá por seis meses a Rosario Central, ya que se dieron las cosas para que se incorpore al equipo español inmediatamente.

