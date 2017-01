Los primeros instantes de Montoya en Sevilla

Luego de una inacabable novela, Walter Montoya arribó a España para sellar su traspaso a Sevilla, entidad que le comprará el pase y aún debe definir si lo utilizará desde ahora o lo hará recién en junio. Viajó acompañado por su representante, el rosarino Daniel Luzzi.



El volante fue recibido por Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi, el director deportivo de la entidad en la que Jorge Sampaoli es el entrenador del primer equipo, y por Adolfo Múñoz, jefe de los servicios médicos del club.



El chaqueño será sometido a la revisión médica en las próximas horas y luego firmará su contrato.



Los primeros instantes de Montoya en España





El ex jugador canalla está a la espera de conocer qué ocurrirá con las plazas de extranjeros: si no se libera una, recién será tenido en cuenta en junio.



Para comenzar a jugar ya, necesitará que Kiyotake o Ganso abandonen la entidad. Si esto no ocurre, Walter Montoya seguirá cedido en Rosario Central hasta el próximo mes de junio.

Según se comentó en la prensa española, tras la fuerte inversión por Ganso del año pasado, Sevilla trabaja en la salida del japonés aunque no hay nada claro.

El presidente de la entidad sevillana, José Castro Carmona, destacó: "El problema es que en estos momentos no tenemos plazas libres de extracomunitarios".



"Si de aquí al cierre del mercado se produce alguna salida de entre dos de nuestros jugadores extracomunitarios (Kiyotake o Ganso), entonces Walter Montoya se quedará. Si no, se incorporará la próxima temporada. Le puedo decir que estamos trabajando en ello”.