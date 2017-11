GER ultima detalles para la 50ª edición del Seven

El rugby de la ciudad ya palpita una nueva edición del Seven organizado por Gimnasia y Esgrima, que este año tendrá una particularidad: será la edición número 50 del torneo más grande y antiguo del país.



El certamen comenzará el próximo lunes 6 de noviembre y se desarrollará en las instalaciones de GER del Parque Independencia hasta el 17 del corriente.



Durante los dos primeros días de competencia, se jugará el Torneo Oficial de la Unión de Rugby de Rosario, donde se definirá al Campeón de Seven de la ciudad en Primera División.



Los equipos estarán divididos de esta manera:



ZONA A: Jockey, Old Resian, Universitario, Logaritmo.



ZONA B: GER, Duendes, Provincial, Los Caranchos.



La final está prevista para el martes 7 a las 23.





El viernes 10, desde las 19.30, y el sábado 11 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, se disputará el torneo Invitación de Primera División en el que participan clubes y seleccionados invitados de todo el país, contando con la partición destacada del Seleccionado Nacional “Los Pumas 7s” y el Seleccionado de Uruguay.

Los clubes invitados: El Tala , Córdoba Athlétic, Bajo Palermo de Córdoba, Peumayén de Mendoza, Old Boys de Uruguay, Estudiantes de Paraná, Universitario de Santa Fe, C.Ra.R. de Rafaela y Atlético del Rosario. Seleccionados: Rosario, Uruguay, Argentina, Tierra del Fuego, Santa Fe y Paraná.

Además, el sábado 11 de noviembre, en el marco de los 50 años del Seven, a las 16 se va a disputar el partido por la 2º fecha del Torneo Argentino de Selecciones Mayores entre Rosario y Buenos Aires.



La segunda semana, juveniles

Los juveniles jugarán durante la segunda semana del torneo, a partir del lunes 13 hasta el viernes 17 de noviembre a partir de las 19.30.



Los más chicos, las infantiles de 5 a 14 años, juegan todos los días a partir de las 17.



El ingreso al Seven es libre y gratuito por la puerta de calle Moreno e Ituzaingó que da a la cancha de Rugby.