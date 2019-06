Gorosito dijo que Tigre pedirá que se anule su descenso y el fin de los promedios

El contransentido del fútbol argentino llevó a que Tigre sea campeón de la Copa de la Superliga y se vaya al descenso al mismo tiempo. Ante esta situación el técnico del equipo de norte del Gran Buenos Aires, Néstor Pipo Gorosito, adelantó que reclamarán que se anule la pérdida de la categoría y se eliminen los promedios. Algo que beneficiaría, para la próxima temporada, a Newell's y Central.

"Es otro de los inventos argentinos. Todo se hace para sacar ventaja. El promedio se hizo para beneficiar a los poderosos. Pero todo está así, el país está así, todo es para los poderosos", se lamentó Pipo.

Incluso hasta puso en duda que Tigre descienda a la B Nacional. "Todavía no se sabe. Hay un artículo que dice que el que sale campeón no pierde la categoría. El club se va a agarrar de eso para ver si puede defender la categoría. Si está escrito, hay que respetarlo, es simple. Pasa que nosotros los argentinos, por eso vivimos como vivimos, hacemos en todo trampa para ver de dónde podemos sacar más ventaja. Así vivimos y estamos como estamos. con eso de que el fútbol es para vivos, así estamos".

En otra nota posterior al encuentro, el técnico aseguró "no saber" cuál es el artículo en cuestión pero subrayó: "Para eso está el club y los abogados que seguramente lo verán. Si está escrito hay que respetarlo. Por una cuestión lógica: no hacer como hacemos en la Justicia Argentina y en todo que no se respeta nada".