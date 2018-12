Guillermo Barros Schelotto dejó de ser DT de Boca: "Es un hasta pronto"

Guillermo Barros Schelotto dejó de ser el técnico de Boca tras casi tres años en el cargo y haber ganado dos torneos locales de forma consecutiva.

"La decisión que tomamos en lo mejor para Boca", dijo el entrenador en una conferencia de prensa realizada este viernes, donde no se admitieron preguntas. Previo a su palabra, el presidente Daniel Angelici le agradeció por su tarea y afirmó que "entendíamos que lo mejor era empezar el año con un cambio, buscar un cuerpo técnico y empezar de nuevo".

Guillermo, bicampeón con Boca tras ganar las temporadas de la Superliga 2016/2017 y 2017/2018, envió un mensaje de agradecimiento a los hinchas y pidió "irse en paz".

"No tengo palabras para describir lo que sentí con los hinchas de Boca, son increíbles; me voy con la tranquilidad de haber dejado todo", afirmó.

Angelici aclaró que no habló personalmente con ningún técnico para definir el reemplazo. Sí confesó estar dolido y que se trata de un "hasta pronto" y no de un "adios" para con el DT. Dijo que no se tomará vacaciones ni licencia. "Estoy golpeado pero yo pongo la cara", afirmó.