Imputaron al jugador involucrado en una balacera: no jugará el clásico

El hecho se originó luego de que los vecinos increparan al conductor porque habría realizado "maniobras imprudentes" en el que resultaron dañados tres vehículos estacionados en la zona, y cuando llegó la policía al lugar el Fiesta Kinetic ya no estaba, pero encontraron al menos 10 vainas servidas en la zona.

De acuerdo a lo aportado por testigos, Reynoso estuvo en una balacera el miércoles pasado en su barrio por una discusión de tránsito que no arrojó víctimas.

Reynoso fue imputado por la fiscal María Eugenia Pérez Moreno bajo la carátula de "partícipe necesario de abuso con armas de fuego". El futbolista cordobés de 21 años, con 40 partidos y tres goles en la primera de Talleres, será reemplazado por el ex Nueva Chicago, Nicolás Giménez.

