Isnaldo se aleja de Newell's, donde suenan más nombres

El primero juega en el fútbol holandés (Ado Den Haag de La Haya) desde mediados de año pasado, pero no ve con malos ojos regresar al país; el segundo, actuó en Curitiba de Brasil hasta fin de 2016 tras haber sido multicampeén en Cerro Porteño, pero quedó libre y desea jugar en Argentina.

El ex Defensa y Justicia tiene contrato hasta junio de 2017, pero ya informó que no firmará ninguna renovación contractual. Es que se repitió la situación de enero del año pasado, cuando renovó el vínculo por un año, se marchó a préstamo al Halcón de Varela y cuando regresó, a mitad de 2016, volvió a sentarse en el banco a mirar cómo jugaban sus compañeros.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo