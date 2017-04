Jugadores de Newell's, con ropa propia por el paro de empleados

"No hay manera de decir que no hay problemas económicos", indicó Sauro, diferenciándose de las declaraciones del presidente Eduardo Bermúdez, quien afirmó en las últimas horas que el problema en Newell's "es sólo futbolístico".

Desde la dirigencia afirman que el problema de la falta de pago a los trabajadores se debe a que no ingresó el dinero que envió la AFA. En Radio 2, el tesorero del club, Alberto Sauro, se mostró molesto porque "todos los clubes cobraron hace 10 días y por problemas técnicos nosotros no lo hicimos"

Los dirigidos por Diego Osella realizarán un entrenamiento al llegar a la ciudad feliz donde se estima que también se entrenen con su propia ropa, debido al cese de tareas de los trabajadores de la lavandería. El conflicto no afecta las camisetas y pantalones de los jugadores a la hora de jugar el partido ante el Tiburón.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo