Jugadores leprosos y canallas dieron un "mensaje de paz" en Normal 2

Moiraghi señaló que el clásico "es uno de los mejores" junto al de River y Boca. "Antes de llegar no pensé que era tan así hasta que jugué el anterior (ganó Newell's 1 a 0). Es una locura muy linda", indicó y agregó: "Venimos bien, sabemos que tuvimos una derrota dura. Vamos a querer ganar de cualquier forma".

Jugadores de Newell's y Rosario Central participaron de una charla ante alumnos del colegio secundario del Normal 2 en el mediodía de este miércoles. La idea era llevar el mensaje de la "no violencia" en la previa al clásico que se disputará el próximo domingo a las 15 en el Coloso Marcelo Bielsa con arbitraje de Federico Beligoy.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo