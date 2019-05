Kudelka, un bielsista que dirigirá en la tierra del “Loco”

Frank Darío Kudelka, este descendiente de checoslovacos que nació hace 58 años en el pequeño pueblo cordobés de Freyre, es el encargado de tomar las riendas del primer equipo de Newell’s en este difícil momento. Llega luego de que se agotaran los tiempos para esperar a Gabriel Heinze –que todavía le debe una respuesta a Vélez- y luego de que la comisión directiva lograra el consenso tras las dudas entre el propio Kudelka, Diego Osella y Juan Pablo Vojvoda. ¿Quién es y cómo piensa el flamante DT leproso?

El primer dato a favor de Kudelka es que siempre se declaró un admirador de Marcelo Bielsa. Y no hace falta aclarar lo que eso significa en el mundo Newell’s. “Admiro su orden, su aplicación. No me gustan las cosas al azar y a los equipos que dirijo les inculco un fútbol muy ofensivo", declaró ya hace tiempo el cordobés.

Hay otro punto de encuentro entre las trayectorias del “Loco” y de Frank: ninguno de los dos triunfó en el fútbol profesional y se sabe que a los hombres de esa condición les cuesta mucho más entrar en el universo cerrado del profesionalismo.

A la hora de definir su fútbol, a Kudelka le gusta jugar con dos punteros abiertos y un nueve. Atrás, respeta la línea de cuatro. Su toque distintivo está en el mediocampo, donde no suele utilizar volantes “tapones”. Es partidario del fútbol dinámico e intenso, con presión constante para provocar el error del rival.

Su esquema táctico predilecto es el 4-2-3-1, el que puso en práctica en sus exitosos pasos por Unión de Santa Fe y Talleres de Córdoba.

En cuanto a su vida privada, es bastante reservado pero en viejas entrevistas contó que es un fanático de la lectura y del cine. Otro punto de encuentro con Bielsa.

En lo que respecta a su trayectoria como entrenador, dirigió en todas las categorías del fútbol argentino: desde sus inicios en 9 de Julio Olímpico de Freyre en la Liga de San Francisco, hasta sus experiencias en primera división en Unión, Talleres y Huracán. Viene de tener su primera incursión internacional en Universidad de Chile, donde no le fue muy bien.

En el Tatengue logró el ascenso en 2011 y lo mantuvo en primera con una gran campaña el año siguiente. En ese equipo fue pieza clave el ex Newell’s Pablo Pérez, uno de los jugadores preferidos de Kudelka. En tanto, en Talleres subió en temporadas consecutivas desde el Torneo Argentino A a la primera, entrando también a la Copa Libertadores.

“No concibo al fútbol si no es buscando el gol en el arco contrario”, confesó Kudelka alguna vez.