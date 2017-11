La amenaza de Humberto Grondona a Alejandro Burzaco

Humberto Mario Grondona, el entrenador de Arsenal, de Sarandí, salió en defensa de su fallecido padre, el ex presidente de AFA, Julio Humberto Grondona, al que el ex CEO de la empresa Torneos, Alejandro Burzaco acusó en los Estados Unidos de haber recibido coimas por 15 millones de dólares, y tras calificarlo de "mentiroso", sostuvo en tono amenazante que en el futuro "no va a poder caminar por Sudamérica".



Burzaco declaró entre martes y jueves en los tribunales de Nueva York contra dirigentes y empresarios del fútbol sudamericano, empezando por ex titulares de la Conmebol y de distintas asociaciones de la región, y entre tantas acusaciones le apuntó al fallecido ex presidente afista, indicando que éste había percibido coimas que ascendían a unos 15.000.000 de dólares.



"A Burzaco le dicen: Señor, deme nombres, y él lo hace. Pero que no venga por acá ahora, porque me parece que en Sudamérica no puede caminar. Seguramente se quedará en Nueva York, que no la conozco pero seguro es una ciudad muy linda, pero no debe poder volver acá, porque a alguno no le va a gustar que lo haga", advirtió el mayor de los hermanos Grondona en el programa radial Hablemos del Arse (AM 1550).



"Burzaco mintió y fue muy grave. Lo que dijo de los derechos de 2026 y 2030 es una locura. Si papá había muerto. Es una locura porque los derechos se dieron hasta el 2018 y el 2022", remarcó el técnico de Arsenal respecto de los presuntos "favores" económicos que habría recibido su padre para impulsar las candidaturas mundialistas de esos dos países.



Sin bajar el tono de su enojo, Grondona hijo puntualizó que "hay que entenderlo a Burzaco, porque le dicen hablá y te saco un año de condena, y él lo hace. ¿Alguien puede pensar que a Estados Unidos le importa Grondona? No le importa nada, si está sobreseído. A Estados Unidos le importa que le chorearon el Mundial de 2022 y le sacaron los derechos de televisación. Y justo el que está declarando es el más pillo de todos", concluyó Humberto en su referencia final a Burzaco.