La foto que podría explicar la ausencia de Icardi en la selección

A partir de esta foto no se puede asegurar que Messi y Mascherano le hayan cerrado la puerta del seleccionado a Icardi, pero sí se confirma que hay muy buena onda entre el ex de Wanda y los actuales capitanes de Argentina.

Barcelona está en Turín por su partido de Champions frente a la Juve. Y Maxi López, ex jugador del club catalán, actual futbolista del Torino y ex pareja de Wanda Nara, pasó a saludar a sus antiguos compañeros.

Muchos se vienen preguntando hace mucho tiempo por qué Mauro Icardi, que es uno de los goleadores del Calcio y el capitán del Inter, no tiene oportunidades en la selección argentina. Algunos aseguran que es por una cuestión de características futbolísticas, otros dicen que es por gusto de los entrenadores que han pasado por el banco albiceleste y no son pocos los que hablan de que el grupo le cerró las puertas al rosarino.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo