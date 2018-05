La lista de Sampaoli bajo la lupa de 10 periodistas deportivos

Jorge Sampaoli dio la lista de 23 convocados al Mundial y estallaron las lecturas. Aprobaciones, críticas, preguntas y debate. Diez periodistas analizaron la convocatoria y dejaron su opinión sobre los jugadores que representarán a la selección en Rusia desde el 14 de junio. Para leer y opinar

Miguel Tessandori (De 12 a 14, El Tres): "Me sorprende que Guzmán fue siempre llamado y ahora lo sacan cuando había hecho mérito para estar. Ansaldi es sorpresa como fue Basanta en 2014 y también lo amerita. En los delanteros, los elegidos son inobjetables. Centurión no tiene nivel de selección, el otro día tuvo dificultades para jugar contra Sarmiento de Resistencia.

Lautaro Martínez también me parece bien que no está, seguro cuando sea más grande tendrá su oportunidad. Y a los que sostienen que Icardi tiene que estar por ser el goleador de Italia digo que el fútbol italiano está fuera del Mundial, que en esa Liga juegan sólo dos o tres equipos. Ví todos los partidos de Icardi y digo que dentro de los elegidos está bien que no esté."

David Luis (A Diario, La Primera de la Tarde, Rosario Deportes): "Siempre en una lista de 23 jugadores para la Copa del Mundo resulta injusta alguna ausencia, no se puede conformar a todos. El tema de los arqueros lo pagó Guzmán por esta aparición impresionante de Armani.

En cuanto a los defensores, el DT buscó variantes para los puestos, tener jugadores que le puedan cumplir varias funciones. En el medio falta marca, hay muchos futbolistas de buen pie y poca marca, por eso hoy a Mascherano lo incluyó como volante.

En el tema delanteros no hay mucha discusión, son los que más goles hacen en el fútbol internacional. La ausencia de Icardi sorprende pero a los italianos, porque es el goleador de su liga. Acá cuando se le dio una chance no tuvo buenos partidos y no ingresó nunca en el grupo, nunca estuvo integrado.

Siempre hay injusticias, pero dentro de lo que se puede armar están los que tenían que estar".

Pablo Gavira (Pegando la Vuelta, Radio 2 - Telenoche, El Tres): "La lista es la que se esperaba. Me siento decepcionado en que Sampaoli se traicionó a sí mismo con su forma de pensar. En el caso puntual de Mascherano, que para él es defensor y lo confirmó como volante, ahi le dobló el brazo. Se traicionó a sí mismo.

Que lleve a Rojo lesionado también me hace ruido, pero el resto del plantel creo que están los que considera importante para afrontar un certamen intenso, corto y que necesitas la mayor experiencia posible en este tipo de eventos. El promedio de edad es de 28 años y eso está muy bien".

Jesús Emiliano (Rosario Deportes, Radio 2): "Revisando la lista creo que no le falta nadie, porque nadie sobresale ni rompe con los esquemas. Puede hacer ruido lo de Lautaro Martinez porque la rompía en el fútbol local con Ricardo Centurión. Si bien son jugadores interesantísimo no pudieron dar la talla, no metieron a Racing en la Copa Libertadores y perdieron con Sarmiento de Chaco en Copa Argentina."

Emocionalmente el único nombre que me hace ruido es Nahuel Guzman, porque ya estuvo, y es el único arquero junto a Armani que más atajó en la temporada. En los otros puestos no hay ningún nombre que esté por encima de los que el DT lleva".

Luis Ricossa (Zapping Sport, Radio 2, El Tres): "No me sorprendió , me parece acorde a lo que venia mostrando Sampaoli en amistosos y eliminatorias. Creo que optó por muchos jugadores polifuncionales y de poca marca en la mitad de la cancha , queda la duda de Icardi que tuvo pocas chances y sinceramente no pudo aprovecharlas.

No quedaron afuera indiscutibles. Sí me hubiera gustado ver a Lautaro Martinez o Ricardo Centurión, pero le doy la derecha al técnico que los analizo y pensó que tenía mejores variantes con otros jugadores. El tema arquero me pareció correcta la convocatoria de Armani porque lo encuentra en el mejor momento a días del mundial".

Gabriel Pennise (Rosario Deportes, Radio 2): "La verdad que no esperaba mucho sobre la lista porque no espero demasiado del técnico tampoco. Creo que Sampaoli es un hijo del poder, que hizo todo lo posible para estar en ese lugar en un proceso que fue absolutamente irregular con tres técnicos".

Lo que me pone más o menos bien es que creo que es el ultimo pícnic de Messi y sus amigos, ojalá le vaya bien a Argentina pero no me genera entusiasmo, creo que no hay equipo nI hay una idea de juego, que no se si el DT la tiene.

La única carta es Messi. Si buscamos alguna idea de cambio o proyección generacional, me quedo con al citación de Lo Celso y Pavón. Sinceramente estoy bastante alejado en cuanto a confianza y cariño con esta selección. Me gusta muchísimo el fútbol, lo amo, y espero por otras selecciones como Brasil, Alemania, España, Bélgica, pero no me entusiasma en absoluto ver a la selección argentina".

Alejandro Cachari (Radiópolis, Radio 2): "Es una lista con demasiados polifuncionales y pocos jugadores de rol. No hay un cinco tradicional, faltan “ochos” y “diez”. Los únicos marcadores de punta originales, por ejemplo, son Ansaldi y Tagliafico.

El riesgo de los futbolistas versátiles es que pueden jugar de todo pero a veces terminan jugando de nada.

Omar Denoya (Rosario Deportes, Radio 2): "La impresión es que a Sampaoli no le ha resultado fácil la elección. El currículum de los elegidos es indiscutible, como ciertamente opinable. La polifuncionalidad siempre importante en esta clase de situaciones, y tuvo para el DT un lugar aún más relevante. Aún así, me hubiese gustado ver ingresar en los segundos tiempos a Centurión, como contar con Guzmán de alternativa para el arco postergando a Caballero, porque con un arquero sin continuidad como romero ya es suficiente.

Por otro lado, el presente de Mascherano y Biglia, entiendo que ameritaba algún reaseguro, aunque no asoman claramente otras opciones. Todo se ha dado en un contexto de desorden y apuro que tiene su génesis en la pésima gestión de la AFA".

Pablo Montenegro (Rosario3.com): "En líneas generales la lista está bien, van los que tienen que ir. Hay puestos donde podría haber modificaciones, tengo dudas con dos de los arqueros, sobretodo con Caballero, porque Romero ya atajó siendo suplente en su equipo y demostró que lo puede hacer bien. Creo que Guzmán podría haber entrado por Caballero, que tiene solo dos partidos.

Arriba podría haber tenido una posibilidad Icardi, porque es un 9 con características distintas que los demás, es mas de área, mas de área que Higuaín. Nos podría dar solución en el juego aéreo, pero tampoco descolló cuando tuvo la oportunidad.

No tengo una crítica feroz a Sampaoli, convocó a los que tenía que convocar. Son los 23 más aptos para representar a Argentina".

Alejandro Mangiaterra (Rosario Deportes, Radio 2): "La lista de Sampaoli no tiene grandes sorpresas. Creo que la puja no estaba entre Meza y Centurión sino entre Armani y el arquero que salía de la lista. Le tocó a Guzmán, de manera injusta, sobre quien llamativamente nadie preguntó a Sampaoli por su ausencia. Nadie le quita méritos a Franco Armani, hoy es el mejor arquero del país pero la "manija" mediática que recibió le podría haber jugado en contra para con los hinchas argentinos, a excepción de los de River.

Por otra parte, levantó polvareda la ausencia de Mauro Icardi. Claro que méritos tiene. De sobra. El tema es que justamente los que fueron elegidos en su puesto también los tienen. Fue el goleador de Italia pero Dybala e Higuaín son los delanteros del campeón de esa misma Liga. Los otros son nada menos que el delantero campeón en Inglaterra (Agüero) y el mejor jugador del mundo y campeón en España. Pero aquí estamos para discutirlo todo".