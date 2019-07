En medio de la polémica sin fin por las jugadas que el VAR no hizo revisar en la semifinal de la Copa América entre Brasil y Argentina, por primera vez habló el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano, que se llevó todas las críticas por no cotejar en las imágenes las supuestas infracciones contra Sergio Agüero y Nicolás Otamendi. Y las explicaciones que dio, lejos de aclarar el panorama, lo oscurecieron mucho más.

Según Zambrano, en la primera jugada de posible penal “es Agüero el que le comete infracción a Dani Alves”. Mientras que en la segunda acción consideró que “Otamendi también entra a chocar al rival”.

El juez confesó que “el VAR nunca me llamó” para revisar esas jugadas, al mismo tiempo que desmintió que haya "perdido contacto" con los árbitros que repasan las jugadas por video.

"El VAR revisó la jugada de Otamendi y determinó que era 50/50. No me llamó para verla, no consideraron que fuera una jugada para penal claro. Hoy digo que me podrían haber llamado”, reconoció Roddy Zambrano en contacto con Radio Súper K-800 de Buenos Aires.

Sobre la primera jugada polémica, que luego deriva en el segundo gol de Brasil, dijo que “es claro que es Agüero el que pisa a Dani Alves”. Sin embargo, Zambrano no sancionó nada en esa acción: ni penal ni falta a favor de Brasil, si es que estaba tan seguro de que había sido infracción del Kun.

"Otamendi va a chocar al defensor rival. Busca el choque. Es una jugada gris, un 50 y 50, el VAR no puede intervenir", sentenció Zambrano sobre la falta de Arthur sobre el defensor argentino.

Más allá de la aclaración del árbitro ecuatoriano, en las imágenes se ve claramente que Otamendi mira la pelota que viene lanzada desde el tiro de esquina, sin advertir que el volante brasileño lo está esperando para bloquearlo con el codo en alto.

Para agrandar más la polémica -y también la bronca argentina-, en la final Brasil-Perú no se midió con el mismo criterio el contacto hombro contra hombro del defensor peruano contra el delantero Everton y el juez chileno Tobar sancionó el penal que definió el título a favor de los locales.