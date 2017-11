Ledesma, el nuevo guardián canalla: "Leo te llega desde el sentimiento"

Jeremías Ledesma es un producto made in Fernández en la primera de Central. Porque empezó a ganarse la consideración del hincha con sus actuaciones en la Copa Santa Fe (y el bajo nivel de Diego Rodríguez también) y el flamante DT tomó, como una de sus primeras determinaciones, la decisión de darle la titularidad. Y el 1 (que usa la 30) no le falló.

"Estoy muy contento y muy agradecido a mis compañeros por la confianza que me están dando para estar ahí", dijo en diálogo con Zapping Sport el guardameta que, en sus dos encuentros de esta Superliga, no sufrió goles en contra.

"Todos los que estamos en el ambiente del fútbol sabemos que el arquero lleva un tiempo más en su maduración, es más difícil que le toque. Hoy estoy contento, pero va a haber partidos donde reciba uno, dos o tres goles y va a ser normal. Van a ser situaciones que me tocarán vivir y veré ahí si tengo la personalidad para salir", comentó.

Sobre lo especial del partido ante los Xeneizes, expresó: "Era el puntero, es Boca, era un condimento más. Era una medida muy importante para mí. Jugué bastante con los pies, pero lo de los chicos fue increíble. Lo que corrieron y metieron fue tremendo".

"Ellos se iban a venir, era obvio que iban a meter la pelota dentro del área. Incluso al final lo ponen a Insaurralde, jugador con mucha altura. Tienen recursos de buen pie y jerarquía. Y al no poder liquidarlo antes, porque Rossi sacó tres pelotas impresionantes, quedaron motivados para buscar el empate al final", agregó.

Acerca de su rendimiento, se mostro muy auticrítico: "Hubo una pelota, un tiro libre de Cardona, que resuelvo mal. Me pica adelante y podría haber resuelto de distinta forma, pero son situaciones que en el momento del partido me llevaron a hacer eso. Hoy ya en frío creo que no fue la más correcta. La autocrítica es mi forma de mejorar".

"Desde que se arrancó este ciclo nuevo, se planteó conseguir puntos y sacar al equipo adelante para no terminar en el fondo, porque no nos gusta vernos ahí ni tener complicaciones en el torneo que viene", opinó.

Y trazó el desafío para el futuro: "Nos planteamos ir partido a partido. Jugamos con equipos muy importantes y nuestra mentalidad es ir de práctica en práctica. En estas dos fechas nos dio resultado y queremos seguir así".

Leo Fernández y la relación con el Ruso

"Desde que lo conozco, Leo siempre trabajó muy bien. No tiene una receta o algo distinto al resto. Él labura y al jugador le llega desde el lado del sentimiento, diciéndole lo que es la camiseta de Central, porque él es muy hincha de Central, y esa es una llave muy importante. Después se trabaja al cien por cien", narró.

Y sobre la relación con Diego Rodríguez tras haberle arrebatado el puesto, confesó: "Somos amigos con Diego. Vamos juntos a entrenar, comemos asado juntos. Estoy muy agradecido por compartir conmigo su experiencia".

"Contra Talleres me marcó detalles de un jugador: me dijo que Menéndez siempre se toma un tiempo más antes de patear. Y eso habla muy bien de él como persona, por cómo suma como compañero. Hoy me toca jugar a mí, antes le tocaba a él, y si se vuelve a revertir, nos seguiremos apoyando porque queremos lo mejor para el club", concluyó.