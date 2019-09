Pablo Matera, el capitán de Los Pumas, consideró hoy que el flojo primer tiempo que jugaron fue la razón de la ajustada caída ante Francia y que no alcanzó con la remontada en la segunda etapa, en el debut con derrota en el Mundial de rugby que se desarrolla en Japón.

"Le dimos muchas posibilidades a Francia y las aprovechó, recién levantamos en el segundo tiempo pero no nos alcanzó", se lamentó el mendocino Matera, de 26 años, en diálogo con ESPN.

Argentina perdió hoy con Francia por 23 a 21 en su debut en la Copa del Mundo de Japón, en un partido válido por el Grupo C que se jugó en el Tokyo Stadium, y su clasificación a cuartos de final corre serio riesgo.

"No me voy a quejar del árbitro, pero nos cobraron demasiado en contra. Si no regalábamos el primer tiempo hoy ganábamos", resaltó el ala surgido de Alumni, quien coincidió con el entrenador Mario Ledesma en cuanto a la floja tarea del australiano Angus Gardner.

Argentina volverá a jugar el sábado próximo ante Tonga en el Hanazono Rugby Stadium de la ciudad de Osaka, desde la 1.45 de nuestro país.