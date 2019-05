Lionel Scaloni en El Tres: "Ponernos el rótulo de candidato es difícil, pero no ponerlo también" 

A poco de develar la lista de 23 convocados para la próxima Copa América, el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró que "ponernos el rótulo de candidato es difícil, pero no ponerlo también". También avisó que la nómina no dejará a todos contentos y confió por qué no fue convocado Sergio Agüero para los últimos amistosos.

"Estamos analizando los últimos flecos de la lista, que va a ser difíicl: en Argentina la nómina es así, no tendrá contento a todo el mundo, pero es normal. Intentaremos que nos deje tranquilos, que podamos debatir quién está y quién no, pero convocaremos a los mejores", señaló en exclusiva con Zapping Sport (El Tres), vía telefónica desde el predio de Ezeiza.

El oriundo de Pujato aclaró que convocará directamente a los 23, sin listas preliminares: "La idea es principal es no traer jugadores a entrenar para después darlos de baja, no me gustaba cuando era jugador ni ahora cuando soy técnico".

"En algunos puestos tenemos problemas de lesión con algunos jugadores y veremos qué evolución tienen. Si tenemos que esperar un poco a que se recuperen, lo haremos, pero la idea es hacer la lista definitiva", subrayó.

Según Scaloni, "la realidad es que sobran jugadores: en Argentina es muy difícil que te falten jugadores y tener que rellenar con otros que no se esperan. Acá van a quedar afuera grandes jugadores, pero sólo van 23. Nosotros tenemos claro que llevaremos a los mejores, con la idea de conformar un equipo".

Scaloni cree que el equipo argentino "se la pondrá difícil a todos".



La vuelta de Messi y el rótulo de candidatos

"Es una copa importante tanto para él como para Argentina, pero con los pies sobre la tierra. Es una etapa no de recambio, pero sí con jugadores nuevos y el más consciente de todos es él. Habrá que tener paciencia, el cambio es grande. Aunque en Argentina la paciencia no existe. Vamos con máxima humildad, con ganas de hacer algo bueno, que el hincha se sienta identificado con la selección, a eso aspiramos todos", expresó sobre el regreso de La Pulga.

"Los resultados son inmediatos, pero si no trabajás a futuro es difícil. Nosotros llevamos todo este año con amistosos, aportando jugadores que antes no estaban. Al no haber eliminatorias, se puede hacer algo así. Pero si no trabajás a futuro, es difícil encontrar frutos", contó.

Acerca de si Argentina es candidata, tiró: "Creo que la realidad es que Brasil, al jugarse en su casa, es lógico que parta con ventaja. Uruguay es una selección consolidada, que hizo el recambio de manera paulatina y con buenos jugadores; Colombia es una gran selección, Chile mantiene su base y después estamos nosotros. El rótulo de candidato es difícil ponerlo, pero no ponerlo también. Seguramente le pondremos las cosas díficiles a todos, pero hablar de favoritos puede ser un error".





El Kun volvió a festejar con el Manchester City.





¿Agüero jugará la Copa América?

"En lo que respecta a Kun se armó una (polémica) que no tenía mucho sentido. Es un jugador consagrado, más allá de la Premier que ganó lleva una temporada muy buena. Es de un nivel extraordinario. Y la no citación fue para darle minutos a Lautaro (Martínez), que creemos que es un chico de 21 años que va a ser el futuro de la selección y hay que mirar un poco ahí. Era la idea darle la confianza", respondió.

"Cuando demos la lista se enterarán si Sergio está o no. Es un jugador importante como lo son otros. Esta semana se enterarán. Hay que afinar bien para que haya un sentido por el cual se queden afuera los que no vayan. Estamos debatiendo si llevar siete defensores y ocho volantes o al revés. Pero la idea está casi terminada", concluyó.