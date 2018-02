Llop: “Mi continuidad va más allá de un resultado”

En medio de los cuestionamientos a su trabajo y a su permanencia en el cargo de entrenador de Newell's luego de los flojos resultados, Juan Manuel Llop brindó una conferencia de prensa este jueves por la mañana, después de una nueva práctica del plantel profesional que se prepara para visitar a San Lorenzo este sábado a las 17 en el Nuevo Gasómetro del Bajo Flores.

“Es un partido muy importante, esperemos estar a la altura; esperamos hacer un buen paertido y ganarlo, para tener un poco de tranquilidad, ese es el objetivo”, reflejó el Chocho en el arranque de la charla con los medios.

Cuando le preguntaron por la supuesta salida de Hernán Bernardello del equipo titular porque el Cabezón no había trabajado entre los once el día anterior, el DT sorprendió: “Bernardello hoy trabajó con el equipo y va a jugar”. Y luego agregó que “Sills también va a estar desde el inicio” ante el Ciclón.

Esto significa que saldría el juvenil Brian Rivero de la formación titular. La otra sorpresa sería el regreso de Víctor Figueroa. Los 11 leprosos, que serán confirmados este viernes serían: Pocrnjic; San Román, Varela, Fontanini, Evangelista; Sills, Bernardello; Fértoli, Sarmiento, Figueroa; Leal.

Después, todas las preguntas estuvieron orientadas a su permanencia en caso de un resultado negativo en el Gasómetro: “Yo me siento confiado, estoy con optimismo. La continuidad va mas allá de un resultado, importa mucho que los jugadores nos respondan y podamos jugar bien”, consideró.

“Si en algún momento me toca irme, me voy tranquilo con todo lo hicimos. Se que tengo el respaldo de Bermudez y D’amico, ellos me lo manifestaron”, afirmó.

“No veo este partido parecido al de River; son momentos diferentes, jugadores con características diferentes. Lo que sí veo es que es un partido muy difícil como aquel y vamos a tener que estar a la altura”, destacó.