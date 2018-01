Llop: “No jugamos bien, pero necesitábamos ganar”

Juan Manuel Llop aceptó que el rendimiento de su equipo no lo dejó conforme, pero lo dejó detrás de la necesidad de victoria que traían a este inicio de campeonato. “Necesitábamos ganar porque nos da tranquilidad, para ganar confianza, optimismo, más allá de no haber jugado tan bien como otras veces”, dijo el DT.



“Sucedió diferente a otras veces, porque antes hacíamos buenos primeros tiempos y esta vez no. En el segundo empezamos a jugar bien. El gol llegó más o menos tras quince toques. Pero cuando mejor estábamos, nos empataron. Vacilamos, pero retomamos el protagonismo y merecimos el triunfo”, narró.



El conductor rojinegro cree que deberán “madurar en cómo usar el ancho del campo, elegir cuándo atacar. Eso debemos hacerlo en todo el semestre, mejorar la paciencia, moviendo el balón para encontrar los espacios”.



“Las características de los jugadores que pusimos eran para triangular, pero no pudimos en el primer tiempo. En el segundo sí lo hicimos, pero lo malo es que nos costó sobreponernos al empate”, agregó.



Sobre los rendimientos de Ibañez y Varela, dijo: “Jugaron un excelente partido. Igualmente hay que mejorar. Sostener los buenos rendimientos. Más fácil es cuando ganas porque te genera tranquilidad en el grupo".