Llop: "No pudimos sostener el buen primer tiempo"

Juan Manuel Llop admitió que le dolió la derrota ante Belgrano porque llegó "con una pelota perdida, que rebota en la barrera, y encima en el final". Pero destacó la producción de su equipo en el primer tiempo y asegura estar conforme con la actitud de sus jugadores.



"Nos duele la derrota porque es sobre la hora. Porque si no podés ganar, empatás. Encima con una pelota perdida, que rebota en la barrera. Cuando perdés sobre el final es muy incómodo. Y más porque nunca fueron superiores a nosotros", dijo el Chocho.



Para el conductor rojinegro, "Es una lástima porque habíamos hecho un gran primer tiempo y no pudimos sostenerlo. El primer tiempo fue verdaderamente muy bueno. Si hubiera terminado alguna llegada en la red, habría sido partido terminado".



Los hinchas le recriminaron los cambios: "Buscamos variantes con los cambios, permanentemente. Cuando el partido no lo podés poner a tu favor, recurrís a modificaciones. Hoy evidentemente me equivoqué porque no pudimos ganar el partido", señaló.

Y se refirió también al enojo de Brian Sarmiento al momento de salir del campo: "Tenía q elegir entre Sarmiento y Figueroa para el cambio y Víctor sostiene mejor los 90 minutos. No me molestó que haya salido enojado".



El entrenador aceptó: "Pensaba tener más puntos, y de pronto ver que no conseguís lo que pensás, lógicamente que empezás a preocuparte. Pero analizo el día a día. Uno como entrenador tiene que analizar las respuestas, y hoy las respuestas de los jugadores fue muy buena", cerró.