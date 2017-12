Llop, sobre Sarmiento: "Se lo aconseja, pero no se lo puede modificar"

Juan Manuel Llop sabe que tiene dentro del plantel a un jugador "ruidoso" en lo mediático. Que se destacó, en estas últimas semanas, mucho más fuera que dentro del campo de juego. De todos modos, el DT leproso asegura que valora lo hecho por Brian Sarmiento dentro del campo. Y que aunque lo aconseja, no lo puede cambiar.

"Yo tengo un perfil que ustedes conocer, pero no todos somos iguales. Cuando tenés un perfil mediático, el problema es cuando no está todo bien. Hay repercusiones. Pero a veces al ser humano no se lo puede modificar", señaló el Chocho en Radiópolis por Radio 2.

Llop admitió que "es difícil decirle a un jugador que no haga esto o lo otro. Mientras en el campo de entrenamiento o el partido responda a las expectativas del cuerpo técnico o estadísticamente, no es un problema".

"Él no hizo un mal torneo, hizo tres goles, dio varias asistencias sin jugar todos los partidos. Eso evalúo yo. De lo otro, se lo aconseja. Los hablamos esos temas, obviamente. Pero no se lo puede cambiar", añadió.

Sobre el balance del semestre tras la derrota en el clásico, comentó: "Desde lo estadístico no es bueno porque teníamos proyectados entre 3 y 5 puntos más para alcanzar una media ceracana al 50%. Obviamente después hubo buenos partidos, hay muchas cosas positivas como negativas. Las negativas hay que modificarlas en el próximo semestre".

Y cerró hablando de los refuerzos: "Los chicos tienen que estar respaldados por jugadores de cierta experiencia para que el vestuario no este minado de jóvenes, porque es un riesgo. Y está sujeto a la economía del club. Ya estamos trabajando, porque se puede ir algún jugador".

"Hay que trabajar para hacer un mejor semestre, para recuperar esos puntos y quedar en mitad de tabla o un poco más. Apuntaríamos, en principio, a ver cómo reforzamos la zona de mitad hacia arriba, ya que abajo tenemos tenemos menos de un gol por partido y estamos en el puesto 8", cerró.