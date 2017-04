Los Pumas 7 quedaron sin chances tras dos derrotas y un triunfo

Por último, Los Pumas '7 se jugaron la clasificación ante Australia y perdieron 19-7 con un try de Franco Sábato, convertido por Gastón Revol. Ahora Argentina jugará esta noche 0.22 ante Francia en cotejo semifinal por la Copa de Plata.

En la segunda presentación, Argentina superó a Samoa con tries Santiago Alvarez Fourcade, Lautaro Bazán Vélez y Gastón Revol, quien además aportó una conversión, según el sitio oficial del certamen.

El equipo argentino, que recientemente fue sexto en el Seven de Hong Kong y es dirigido por Santiago Gómez Cora, cayó frente a Kenia en su debut marcando un try Nicolás Méndez, convertido por Fernando Luna.

Los Pumas 7, el seleccionado de rugby de la Argentina en modalidad Seven, quedó fuera de la lucha por el título en el torneo de la especialidad que se juega en Singapur, en el marco de la octava etapa del Circuito Mundial, al perder este sábado en el Grupo C ante Kenia (22-7) y Australia (19-7), y pese a haber vencido a Samoa (17-7).

