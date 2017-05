Los Rockets aplastaron a los Spurs de Manu

El escolta argentino Emanuel Ginóbili cumplió con las expectativas a pesar de no haber jugado ni un cuarto completo, pero su equipo, San Antonio Spurs, fue arrasado anoche en su propio estadio por Houston Rockets por 126-99, en el primer partido de los play offs semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA. El bahiense Ginóbili participó del juego durante 11 minutos en el AT&T Center, lapso en el que encestó 8 tantos con 2 de 5 en dobles, 1 de 2 en triples y 1 de 1 en lanzamientos libres, y completó su planilla con un rebote, una asistencia, un robo de balón, una pérdida y tres faltas personales, según consignaron la Agencia EFE y el sitio oficial de la NBA. El más destacado de los Spurs fue Kawhi Leonard, como casi siempre el más eficiente de su equipo con 21 puntos y 11 rebotes, mientras que los visitantes se apoyaron en el triángulo integrado por James Hardem (20 tantos y 14 asistencias), Clint Capela (20 y 13 rebotes) y Trevor Ariza, máximo anotador del partido con 23 unidades, para establecer esa diferencia final de 27. Por otro lado, en el arranque de una de las semifinales de la Conferencia Este el vigente campeón, Cleveland Cavaliers superó como local a Toronto Raptors por 116 a 105, con otra impactante actuación del incontrolable LeBron James, autor de 35 puntos y dueño de un doble-doble tras bajar además 10 rebotes. En los canadienses su máximo anotador fue el base Kyle Lowry con 20 tantos.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo