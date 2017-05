Los Spurs se redimieron y empataron la serie con los Rockets

Tras la paliza inicial de la serie , San Antonio Spurs (con Emanuel Ginóbili en cancha) se recuperó y superó con holgura a Houston Rockets como local por 121 a 96, para dejar igualada 1-1 la llave semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA. La contienda, al mejor de siete partidos, se trasladará a Houston, donde mañana a las 22.30 (hora de la Argentina) jugarán el tercer encuentro en el cual no estará presente el base francés Tony Parker, quien en el último cuarto sufrió una lesión en la rodilla izquierda. Ginóbili jugó 18 minutos y cuatro segundos, sumando seis tantos con 2 de 4 en dobles y 2 de 2 en libres. Además, el bahiense falló tres intentos de triples, capturó cinco rebotes, entregó tres asistencias y cometió dos faltas personales La gran figura de la noche en el AT&T Center volvió a ser el mejor jugador con que cuentan los Spurs, Kawhi Leonard, quien aportó 34 tantos, mientras que en los Rockets Ryan Anderson hizo 18 puntos, seguido por Eric Gordon con 15. Del otro lado También anoche y por el segundo juego semifinal de la Conferencia Este el vigente campeón de la NBA, Cleveland Cavaliers, se impuso como local a Toronto Raptors por 125 a 103 y estiró a 2-0 la serie que ahora se trasladará mañana a Canadá. Otra impactante tarea de la estrella de los Cavaliers, LeBron James, máximo anotador del juego con 39 puntos, encaminó la segunda victoria de los de Cleveland en pos del objetivo de retener la corona, mientras que Jonas Valancuinas sumó 23 en Toronto. James con sus 39 puntos superó al legendario Kareem Abdul-Jabbar como segundo máximo encestador en la historia de los playoffs de la NBA. El hombre de los Cavaliers llegó al partido con 24 puntos menos que Abdul-Jabbar (5.762) y superó al legendario miembro del Salón de la Fama al anotar un triple en el tercer periodo, que concluyó con 17 y los Cavaliers se pusieron 26 tantos arriba en el marcador. James acumula ahora 5.801 puntos y buscará darle alcance a Jordan que tiene una marca de 5.987 tantos, la mejor en los playoffs de la NBA. Esta noche jugarán: Conferencia Este: Washington Wizards 0 - Boston Celtics 2, a las 21 en el Verizon Center. Conferencia Oeste: Golden State Warriors 1 - Utah Jazz 0, a las 23.30 en el Oracle Arena.

