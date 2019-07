Maximiliano Lovera fue claro al hablar de la posibilidad de irse de Rosario Central en este mercado de pases: "Estoy concentrado acá y me gustaría quedarme a pelearla para poder salir del descenso".

Con esa frase en conferencia de prensa sentó postura en relación a los sondeos de equipos italianos como el Nápoli y Udinese y de otros conjuntos españoles y mexicanos. Incluso se había conocido que el club de Arroyito lo había tazado en 8 millones de euros.

.

El volante ofensivo de 20 años igualmente afirmó que como a todo jugador le gustaría jugar en el fútbol internacional, pero insistió en que su cabeza está puesta en luchar por sacar al Canalla de los puestos de descenso en la Superliga que comienza el 28 de julio.

Tras contar que no habló con el técnico Diego Cocca ni con referentes del equipo sobre la posibilidad de irse, se refirió a los trabajos de pretemporada donde reconoció que le falta ritmo futbolístico y puntualizó en la tarea de terminación de jugada: "La estaba arrancando bien y no lograba terminarla, pero Cocca me dio la libertad de jugar de enganche y ahi siento que puedo aportarle más al equipo".