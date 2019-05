¿Marcha atrás? Los promedios se eliminarían "de acá a dos años"

La Superliga ahora puso en duda la eliminación de los promedios de descenso después de que días atrás se diera un mensaje de consenso para concretarlo esta temporada, generando la alegría de quienes comenzarán el nuevo torneo en el fondo de la tabla para no descender y también provocando mal estar entre algunos clubes, principalmente Boca y River.

"Si queremos cambiar el descenso, que sea de acá a dos años. No podemos cambiar de golpe las reglas", afirmó este martes por la tarde el presidente de River, Rodolfo D'onofrio al salir de una nueva reunión con otros dirigentes. "No es justo esto, busquemos el plazo que corresponda, no me opongo a que lo discutamos", agregó.

Es que según lo que pudieron adelantar quienes estuvieron presentes, la mayoría de los presentes aceptó debatir la quita de los promedios, pero no para la próxima temporada.

De esta manera, y de no haber modificaciones en las próximas reuniones, los promedios se mantendrían, comenzando de abajo para arriba con los dos equipos que ascienden y luego Newell's, Gimnasia, Rosario Central, Patronato y Lanús siendo los planteles que más complicados estarán para mantener la categoría.