Márquez: "Llop me llamó para mostrarme su interés"

Newell's no tiene mucho margen económico para ir a buscar refuerzos en este mercado de pases. De todos modos, ya se metió de lleno en la búsqueda de caras nuevas para el plantel. Y una de ellas, según confesó el propio protagonista, es el delantero Fernando Márquez.

"He charlado con el entrenador, que me ha llamado. A partir de ahí, juega el interés que yo tenga para ir y corresponde que Defensa y Justicia arregle con Belgrano y lleguen a un acuerdo entre ellos", dijo el atacante en Zapping Sport.

El Cuqui, que debutó en primera en Unión de Santa Fe y ya tiene 30 años, está a préstamo hasta junio de 2018 en el Halcón de Varela, pero su pase pertenece a Belgrano de Córdoba. Y en estos últimos partidos del torneo fue suplente. "Superé un desgarro que me dejó afuera de los últimos cuatro partidos, pero ya estoy bien", comentó.



"En Defensa estoy muy cómodo, es un club muy lindo, ordenado, me gusta cómo juega el equipo, me siento cómodo, pero entiendo lo que representa Newell's para el fútbol. Siempre soñé con jugar en Rosario. Si se llega a buen puerto y a Defensa le conviene, bienvenido sea. Sería un paso hacia adelante en mi carrera", explicó.

Según trascendió, el técnico de Defensa, el ex leproso Juan Pablo Vojvoda, sólo lo dejaría partir si llega a cambio Héctor Fertoli, algo de lo que Llop no está tan convencido. De todos modos, hay un trecho largo por recorrer.