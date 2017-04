Martínez jugará en su puesto preferido: como único cinco del equipo

La ausencia de Damián Musto le abrió las puertas del regreso a la titularidad a Mauricio Martínez, quien en conferencia de prensa admitió que el hecho de no tener que compartir el círculo central con otro compañero le queda mejor a sus características.



"Siempre es mejor entrar por mérito propio y no por la ausencia de un compañero", arrancó el ex Unión, que luego comentó: "No me sentí cómodo cuando jugué de doble cinco porque no es mi puesto natural. Y le comenté al técnico que me estaba haciendo mal".



Acerca del por qué d esta situación, explicó: "Pasa que siempre tenés la cancha de espaldas y se te hace todo más difícil. Ahora, seguramente el técnico me pedirá que haga lo que le pide a Damián: que juegue simple, a dos toques y que trate de ser el equilibrio del equipo".



El suyo no será el único cambio en el juego del lunes a las 19 ante Temperley: además, Paulo Ferrari entrará por el lesionado Víctor Salazar y Marco Ruben lo hará por Washington Camacho.