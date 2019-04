Maxi Rodríguez: “El año que viene va a ser muy largo y muy duro”

El referente de Newell’s Maxi Rodríguez no oculta el mal presente del equipo pero ya se enfoca en el próximo torneo. “Se termina un torneo que no fue bueno y hay muchísimas cosas por mejorar”, dijo al término del 1-1 ante Banfield y señaló: “El año que viene que va a ser muy largo y duro”.

“Nos vamos después de un primer tiempo con un cero a cero porque ellos no acertaron. El primer tiempo fue muy malo y Banfield no pudo concretar”, dijo con su sinceridad habitual.

También habló del gol que erró en la primera etapa: “Yo tuve una ocasión clara que me agarra a contrapierna y llegó primero con la derecha, no termino de pegarle y me rebota la pelota”.

“El segundo tiempo tratamos de adelantarnos pero no pudimos entrar en partido. Ellos se encuentran con un gol y después nosotros también nos encontramos con un gol”, leyó la Fiera.

Maxi reconoció además que “se termina un torneo que para Newell's no es bueno, hay que ser realista, hay muchísimas cosas por mejorar, desde mañana a pensar en eso”.

Una de ellas es el desempeño como visitante. “Nos cuesta ser regulares, no le encontramos la vuelta, tenemos que tratar de jugar con la misma inteligencia y agresividad que de local”.

El capitán leproso propuso “tratar de armar un equipo” y “aprovechar el parate”, más allá de la Copa de la SuperLiga que no será prioridad para el club del Parque.

“Hay que pensar en lo que viene, armar un equipo para el año que va a ser muy largo y muy duro”, resaltó Rodríguez.