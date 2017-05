Maxi Rodríguez: "Lo más importante es que gane Newell's"

Sobre si el pago de los sueldos atrasados influyó en la cabeza de los jugadores, el capitán rojinegro sostuvo que "no modifica nada". "Es un partido muy importante. Estamos tranquilos. Lo más importante es que gane Newell's el domingo. El resto no tiene mucha importancia", concluyó.

En conferencia de prensa, la Fiera dijo que lo único que tiene en mente el equipo es en "jugar, ganar y disfrutar" el clásico. "Hay que ganarlos siempre. En estos partidos no miramos la tabla. Nos interesan los tres puntos. Lo que tenemos en mente es prepararlo y sacarlo adelante", comentó.

El capitán leproso, Maximiliano Rodríguez, expresó que el próximo domingo "lo más importante es que gane Newell's", en relación al clásico que se disputará a las 15 en el Coloso Marcelo Bielsa con el arbitraje de Federico Beligoy. Agregó que en este tipo de choques "no importa" la ubicación de los equipos en la tabla. No obstante, aclaró que deben "corregir muchas cosas" de cara al encuentro, ya que vienen de caer ante Independiente por 4 a 2.

