Maxi fue presentado en Peñarol: "Tengo el mismo espíritu que cuando debuté"

Maximiliano Rodríguez fue presentado como nuevo jugador de Peñarol de Uruguay luego de que el pasado jueves 20 haya comunicado que se iba de Newell's.

En el mediodía de este viernes firmó contrato y posó con su camiseta número 11 junto a los dirigentes de su nuevo club. Luego, brindó unas palabras para la prensa y saludó a los hinchas que lo esperaban en el estadio.

"No soy el salvador, vengo a sumar al grupo y aportar experiencia", comenzó la Fiera la conferencia, y destacó que a los 36 años continúa motivado, con "ganas de seguir compitiendo y conseguir algo".

"Tengo el mismo espíritu que cuando debuté", apuntó Maxi, quien agregó: "Me pongo metas cortas. Quiero pelear hasta diciembre y después veremos que va pasando. Primero tenemos que ganar confianza".

"Hablé con Diego Forlán y Luis Suárez", confesó el ídolo rojinegro a la hora de indicar por qué terminó por vincular su futuro en el fútbol uruguayo.

Por último y para que no queden dudas, Rodríguez dijo: "En el fútbol argentino solo voy a jugar en Newell's. No me imagino con otra camiseta".

La Fiera, aplaudido por los hinchas

Su llegada a Uruguay