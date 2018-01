"Me emocionó la presencia de Bielsa en la tribuna"

Pablo Aimar, quien anoche vivió su jornada de despedida del fútbol profesional vistiendo la camiseta de su Estudiantes de Río Cuarto, aseguró haberse "emocionado con la presencia” de Marcelo Bielsa en el estadio Antonio Candini de la ciudad cordobesa.



“Me emocionó la presencia de (Marcelo) Bielsa en la cancha. No la esperaba”, expresó el riocuartense, de 38 años, apenas concluido el encuentro ante Sportivo Belgrano de San Francisco (0-0), que representó la eliminación del elenco 'celeste' de la Copa Argentina de fútbol.



El ex entrenador del seleccionado albiceleste, quien dirigió al enganche en el Mundial Corea Japón 2002, se sentó en una de las plateas, junto a su hija, y observó las alternativas del encuentro con especial atención.



“Los que pasamos por la mano de (Marcelo) Bielsa sabemos que llegábamos de una manera como jugadores y salíamos mejores”, reflexionó el ídolo de River Plate, quien se retiró en la entidad 'millonaria' en julio de 2015.



“Bielsa habla por él en cada acto” elogió PayitoAimar (no es Payasito), quien también reconoció las relaciones afectuosas que mantuvo con otros entrenadores en su carrera como Jorge Jesús (Benfica de Portugal) o José Pekerman (seleccionados argentinos juveniles), entre otros.



En relación a la sensación que le produjo vestir la camiseta celeste de Estudiantes, junto a su hermano Andrés, Aimar definió la noche como “fantástica, lástima que no se dio la clasificación porque Sportivo Belgrano es un muy buen equipo”.



“Lo de hoy fue la culminación de mi carrera. Jugar por algo, en Estudiantes, con mi hermano, con mi familia, con Marcelo (Bielsa) en la tribuna. Lo recordaré siempre”, insistió.



Ya enfocado en su tarea de seleccionador de los combinados nacionales Sub '17 (el lunes empezará a trabajar con una nómina de jóvenes futbolistas), el cordobés consideró que la misión principal es que “los chicos que vengan a entrenarse con nosotros, se vayan mejores. Nuestro propósito es ayudarlos a que crezcan”, sostuvo con simpleza.



Por último, Aimar agradeció el apoyo que recibió del pueblo riocuartense, que colmó las instalaciones del estadio (más de 10 mil personas) y despidió al hijo pródigo con enorme entusiasmo.



“Le agradezco mucho a la gente. Siempre me ha tratado muy bien porque soy de acá, me siento de Río Cuarto. Y le pido que venga a alentar a Estudiantes, que tiene intenciones de subir a la B Nacional”, expresó.