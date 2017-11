Messi: "Jugar en Newell´s es lo que soñé desde chiquito"

Lionel Messi volvió a hablar de Newell's. Y encendió la esperanza del pueblo leproso de poder verlo en el Coloso. "Jugar en Newell´s es lo que soñé desde chiquito", dijo en declaraciones exclusivas a Sportia, de TyC Sports, aunque no dio precisiones sobre la factibilidad de ese anhelo.



"Me gustaría jugar en Newell´s, jugar en primera, poder estar dentro de esa cancha a la que yo iba a ver tantos partidos. Pero no se qué va a pasar de acá a unos años, dónde voy a estar yo, cómo voy a llegar, cómo voy a estar para volver o no", declaró.



Lionel fue prudente: "No puedo decir voy a volver y voy a jugar. Me encantaría y siempre lo dije, pero no se qué va a pasar. Ojalá pueda ser asi y jugar en Newell´s, que es lo que soñé desde chiquito".



"Va pasando el tiempo y las ganas están siempre. Es algo pendiente que me quedó, de chiquito jugaba ahí y era mi sueño debutar con esa camiseta. No puedo decir 'quiero y voy a volver' o no", subrayó.



