Messi, contundente: "Si nos va mal en Rusia nos tenemos que ir todos"

Lionel Messi habló en detalle del presente de la selección en una entrevista con TyC Sports.

"Si nos va mal en Rusia nos tenemos que ir todos", tiró el diez cuando fue consultado por cómo quedaría el ánimo del plantel ante la imposibilidad de ganar el Mundial.

"La gente quiere ver caras nuevas ante la falta de resultados", afirmó entendiendo el enojo del hincha ante la falta de títulos en los últimos años.

Otro de los conceptos que entregó sobre el juego del equipo es que "como estamos hoy no nos alcanza para ser campeones del mundo, pero creo que tenemos el tiempo necesario para mejorar".

Messi también opinó sobre la exclusión de Gonzalo Higuaín de la selección: "Este tiempo sin jugar acá le hizo bien. Pipa sufre mucho las críticas, pero tiene que estar".

En la nota hubo momento para repasar las finales no ganadas del Mundial de Brasil y las dos Copa América: "No las volví a repasar. Lo que tengo son recuerdos que me quedaron de ahí. No volví a ver situaciones ni nada. Fuimos merecedores de ganarlas, al menos dos, porque sin haber jugado bien tuvimos las mas claras".

Por último y de cara a la Copa del Mundo, Lionel afirmó que "la gente también está ilusionada, más allá de cómo se dio la eliminatoria".