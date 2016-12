Messi envió un saludo especial para el futsal de Newell's

Lionel Messi sigue mostrándose cerca de Newell's en estas breves vacaciones que está pasando en Rosario junto a su familia. Días atrás reunió a sus ex compañeros de la categoría 87 de la Lepra y ahora grabó un mensaje de saludo y felicitación a los jugadores de primera y juveniles del futsal rojinegro, que participa en la liga Arofusa.

