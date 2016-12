Messi reunió a un grupo especial en Rosario para Navidad

Fue el ex arquero de Central Córdoba Juan Cruz Leguizamón el encargado de subir las fotos de la reunión en su cuenta de Instagram.

Leo logró reunir a varios de sus ex compañeros de la categoría 87 de Newell’s, que posaron felices para la foto.

Lionel Messi está en Rosario para festejar la Navidad junto con su familia y en la víspera de la Nochebuena le dio una sorpresa muy especial a amigos que no veía hace mucho tiempo.

