Messi vs. Cholo en las semifinales de la Copa del Rey

Barcelona, con los argentinos Lionel Messi y Javier Mascherano, jugará ante Atletico de Madrid, dirigido por su compatriota Diego Simeone, en una de las semifinales de la Copa del Rey, según el sorteo desarrollado hoy en la Ciudad del fútbol de La Rozas en Madrid.



El cotejo de ida se jugará el próximo 2 de febrero en el estadio Vicente Calderón de Madrid y el desquite en el 9 en Camp Nou de Barcelona.



En el equipo que dirige Simeone juegan los argentinos Nicolás Gaitán (ex Boca) y Angel Correa (ex San Lorenzo), mientras que también está en el plantel Augusto Fernández (ex River y Vélez), inactivo a raíz de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



La restante semifinal se jugará entre Celta de Vigo, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo y que eliminó en cuartos de final al Real Madrid, y el Alavés, con Mauricio Pellegrino como DT.



El partido de ida se jugará el 1 de febrero en cancha del Celta y el desquite una semana después en el estadio Mendizorroza del equipo vasco de Vitoria.



En el Celta juegan los argentinos Gustavo Cabral (ex Racing y River) y Facundo Roncaglia (ex Boca y Estudiantes de La Plata), mientras que el Alavés ya no cuenta con argentinos ya que tenía al ex Huracán Cristian Espinoza, quien ahora paso al Real Oviefo de la Segunda División.



El Atlético de Madrid se instaló en las semifinales después de haber dejado en el camino al Eibar (3-0 y 2-2), mientras que el Barcelona eliminó a Real Sociedad, tras ganar 5-2 en el Camp Nou y 1-0 de visita.

Por su parte, Celta dio el 'batacazo' ante Real Madrid, al vencer 1-0 en el Bernabeu y empatar de local 2-2 y Alavés superó al Alcorcón por 2-0 en casa y 0-0 afuera.



Barcelona ganó el título en 28 ocasiones y suma siete semifinales consecutivas (lo había logrado entre 1924 y 1930), Atlético Madrid obtuvo el trofeo 10 veces y suma 30 semifinales (ganó 19 y perdió 11), Celta reúne 11 semifinales y ningún título y Alavés llega por quinta vez a esta instancia siendo la primera que lo hace jugando en la máxima divisional.