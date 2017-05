Montero: "Nos conviene que sea un partido abierto"

El director técnico de Rosario Central, Paolo Montero, aún no definió el equipo que jugará el clásico el próximo domingo a las 15 en el Coloso Marcelo Bielsa con el arbitraje de Federico Beligoy. Sí explicó este viernes que el reemplazante de Víctor Salazar no saldrá de Hernán Menosse o Renzo Alfani. Además, deseó que el partido "sea abierto" y elogió a la defensa de Newell's.

En conferencia de prensa, el entrenador uruguayo expresó que el choque ante Newell's será "importante" para Central, de acuerdo al peso del propio encuentro y a las aspiraciones de ingresar a una copa internacional. "Ojalá sea un partido abierto para el espectáculo. Los dos tenemos jugadores de buen pie", comentó al tiempo que agregó que los clásicos "se ganan con carácter y personalidad".

Con respecto al once inicial que parará el domingo, afirmó que Washington Camacho no irá de lateral izquierdo como se especuló, dado que el uruguayo ocupó esa posición ante Gimnasia de La Plata y que el canalla no tiene a Cristian Villagra ni a Víctor Salazar. "La formación todavía no está confirmada. Mañana lo vamos a decidir. Va a jugar Alfani o Menosse. No hay misterios con la formación", sostuvo.

El DT agregó que Newell's "tiene una de las mejores defensas del campeonato y que por algo está donde está". "Esperemos que se dé el partido que venimos planificando. Para eso es fundamental tener a jugadores con varios partidos clásicos jugados. Ellos transmiten tranquilidad al resto. Este es un partido importante para la ciudad y para ellos", concluyó.

Acerca de sus sensaciones personales antes de su primer clásico de Rosario, confesó: "Lo vivo tranquilo, soy nuevo en esto. Sé que es una locura la ciudad. Llego con la cabeza fría y el corazón caliente".

Y destacó que tiene fuentes de consulta en el cuerpo técnico sobre cómo se viven estos partidos: "Tenemos al Rifle (Castellano) en el banco, le preguntamos todo a él y al profe Mur sobre estos partidos".

Sobre su mensaje a los futbolistas, reflejó: "Hablo con ellos de lo táctico. ¿Qué más les puedo decir? si hay jugadores que se criaron acá y tienen tatuado el escudo".

