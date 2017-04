Montero haría tres cambios para recibir a Gimnasia

"Fue Pirulo Rivarola el que me hizo jugar de enganche, porque todas las divisiones lo empezaron a hacer. Ahí jugué con Lovera y Nahuel Castro arriba", agregó.

Sobre la situación de Gustavo Colman a partir de una molestia muscular, Montero lo esperará hasta el sábado y en caso de no llegar en condiciones el que será titular es Joaquín Pereyra.

El juvenil Leonel Rivas reemplazaría a Teo, aunque no se descarta que juegue Herrera o Bordagaray, mientras que Cristian Villagra volverá a ser titular en lugar de Fernández. En mitad de cancha regresa Musto, que ya cumplió con la fecha de suspensión, en lugar de Mauricio Martínez.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo