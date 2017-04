Moto GP: el español Viñales se llevó el triunfo en la Argentina

El español Marc Márquez (Honda), que se había quedado con la pole position en la clasificación, lideraba la general este domingo pero en la cuarta vuelta perdió el control de su moto, se cayó y abandonó. Viñales ocupó su lugar y ya no lo soltó hasta el final.

