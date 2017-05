NBA: los Spurs dejaron escapar una gran chance en Golden State

El base del local, con 40 puntos, incluidos siete triples, lideró el ataque de los Warriors que remontaron una gran desventaja y vencieron. Manu marcó 17 puntos en otro partido memorable pero que esta vez no alcanzó para su equipo.

A pesar de otra gran tarea del crack argentino Emanuel Ginóbili, y de haber estado arriba en el marcador por 20 puntos, San Antonio Spurs no pudo arrancar con ventaja este domingo en la final de la conferencia Oeste de la NBA, al caer como visitante por 113-111 ante Golden State Warriors, que contó con un tremendo Stephen Curry.

