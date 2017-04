Newell's-Estudiantes: jugar o no jugar, esa es la cuestión

Newell's sigue a todo vapor en el torneo de primera, se mantiene a cinco puntos de Boca y ahora se prepara para recibir a Estudiantes, otro animador del campeonato que marcha apenas una unidad debajo. Pero el partido con el Pincha aún no tiene día ni horario establecido.



En realidad, sí lo tiene en la programación inicial de la AFA, que lo había pactado para el próximo sábado a la tarde. Pero la realización de los dos shows musicales del programa de Disney, Soy Luna, en el Hipódromo próximo al estadio, previstos para el sábado a las 15.30 y a las 19, harán imposible laorganización del ingreso y salida de los hinchas.



Ante este panorama, surge la decisión de Estudiantes de no aceptar que el juego se lleve a cabo antes o después: el viernes no quiere porque juega este martes por la Copa Libertadores (además, se desarrollará el Vía Crucis del Padre Ignacio que demanda nutrida presencia policial; y el domingo tampoco por el mismo motivo.



La posibilidad más firme es que el duelo pueda llevarse a cabo el sábado a las 21, como propuso el organismo de seguridad deportiva de Santa Fe, ya que considera posible dirigir tanto la salida del público infantil del Hipódromo como el ingreso de los fanas leprosos. Pero el Pincha está decidido a solicitar la postergación.