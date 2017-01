Newell's: Maxi pidió priorizar el pago a juveniles y empleados

Sobre su continuidad en el club, dijo que le "cuesta" verse afuera de Newell's y advirtió que le queda contrato hasta junio de este año. "Todavía no hablamos de renovarlo. Pienso en estos seis meses pero ya hay cosas que no dependen de mí", subrayó.

"Nosotros no nos podemos meter en la economía del club. Tienen que cobrar todos, pero hay prioridades. Es importante desde el que corta el pasto hasta el que abre la puerta. A nosotros nos corresponde jugar y darle alegrías al hincha", declaró ante la prensa.

