Newell's anunció que compra el pase de su arquero Alan Aguerre

Newell's anunció oficialmente que este viernes acordó la compra definitiva del pase de Alan Aguerre, quien firmó su nuevo vínculo contractual hasta el 30 de junio de 2022.

Según detalla el comunicado oficial, Newell's se garantiza la adquisición del pase de uno de los mejores arqueros de la Superliga “meses antes de la finalización del préstamo”.

La institución adquirió el 80% de los derechos del jugador de 28 años con tres cláusulas de rescisión tasadas en U$S 4.000.000 al 30 de septiembre de 2019, de U$S 3.500.000 al 29 de febrero de 2020 y de U$S 3.000.000 hasta el 30 de junio de 2020.

El arquero, oriundo de Buenos Aires, llegó en 2018 procedente de Vélez. Nacido el 23 de agosto de 1990, Aguerre suma en la actual Superliga un total de 18 partidos (1.620 minutos), de los cuales en la mitad finalizó con la valla invicta, logrando uno de los mejores números de la competencia.

Contabiliza 13 goles recibidos en el torneo, con 74 atajadas realizadas (el más alto del certamen, aún teniendo menos partidos que sus perseguidores) y una media de gol recibido cada 124 minutos y medio. Su porcentaje de atajadas es del 85,1%, siendo su promedio de contenciones por partido de 4,1.