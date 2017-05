Newell's, entre el Rojo y el paro de sus empleados

El conflicto desatado en Newell's por el paro de los empleados tuvo un nuevo capítulo con la difusión de un comunicado en el que los trabajadores acusan a la dirigencia de haber despedido sin motivo a Matías Lopez, Adrián Rivadero y Sebastián Sosa por "incumplimiento en sus tareas”. Los trabajadores de la entidad afirman que "el paro es respaldado por todos los empleados de todos los sectores y predios" de la institución y remarcan que se trata de una "represalia por la medida de fuerza" de la semana pasada, motivada en la deuda que luego fue cancelada. "Creemos que es intencionalmente ingenuo tratar de hacer creer que los despidos no fueron producto de una asqueante represalia", reza en uno de sus párrafos la comunicación de los empleados, firmada además por el gremio Utedyc. Por su parte, la comisión directiva informó que "las causas de los despidos ya fueron informadas a los empleados cesanteados, como así también a sus respectivos delegados en el ámbito privado” y se mostró firme en su decisión de mantenerlos fuera del club. En estas horas se espera una nueva reunión entre los dirigentes y los delegados gremiales de los trabajadores del club, a cuatro días de que el estadio deba habilitarse para cobijar el encuentro del domingo a las 20.15 ante Independiente.

