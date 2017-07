Newell's: firmó un refuerzo más y Mansilla se fue a Tigre

Mientras persiste el efecto que provocó la salida de Maxi Rodríguez, Newell's sumó una cara nueva a su plantel: la de Daniel Opazo, delantero neuquino de 20 años que llega como apuesta y firmó por cuatro temporadas.









Los dirigentes leprosos acordaron la adquisición del 75% de los derechos económicos y el 100% de los federativos que pertenecían al club Cipolletti en la suma de 50 mil dólares.



Además, hay una cláusula por la cual si el futbolista juega diez o más partidos en las próximas dos temporadas, Newell's deberá abonar 25 mil dólares más; y si en ese tiempo supera las 20 presentaciones en primera, serán en total 50 mil dólares extra.

"Estoy muy feliz, estuve un poco nervioso hasta poner la firma, pero ahora mentalizado para poder entrenar y tener una buena pretemporada", expresó el atacante en diálogo con el sitio oficial del club.



Respecto a sus caracteristicas como delantero, contó: "Me gusta jugar entre los defensores, picar a los vacíos y también salir a jugar afuera, no tengo problemas. Soy movedizo y trato de estar siempre en el área para poder finalizar".

"Vengo a sumar con perfil bajo", sentenció Opazo, nacido el 8 de noviembre de 1996 en la ciudad de Neuquén.



Adiós Mansilla



El volante Jacobo Mansilla, proveniente de Newell's Old Boys se convirtió en el 12° refuerzo de #TIGRE. Firmó por 12 meses. pic.twitter.com/MSOetKb3dz — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) 21 de julio de 2017





Por su parte, Jacobo Mansilla se sumó al éxodo de jugadores que vistieron la casaca rojinegra durante el pasado semestre: arregló con Tigre para jugar allí durante los próximo doce meses.



El ex Olimpo no se fue bien del Parque, ya que antes de partir intimó al club a través de Futbolistas Argentinos Agremiados para cobrar una deuda por sueldos y primas atrasados por 1,6 millón de pesos.



La institución del Parque le pagó antes de iniciarse la pretemporada, pero Mansilla no quiso seguir y se llevó adelante una rescisión anticipada del contrato que expiraba a fin de año.