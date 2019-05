Newell's niega contactos con Heinze pero advierte: "Esto es día a día"

"No hemos tenido ningún contacto con Heinze, lo desmiento totalmente". Categórica declaración del director deportivo de Newell's, Sebastián Peratta, este lunes en Zapping Sport (Radio 2) al referirse a la posibilidad de que el Gringo sea el próximo DT.

"No puedo negar que el nombre esté instalado, no me asombra, pero en nombre de Newell's digo que no hemos tenido contacto porque está trabajando, y lo conocemos y sabemos que es respetuoso de eso", agregó.

Peratta dijo que los rumores que circulan sobre llamados de dirigentes al actual entrenador de Vélez "no ayudan en nada", y aclaró que "no habrá contactos hasta que no termine su participación en la copa de la Superliga". El deseo de tener un acercamiento está, lo reconoció el ex arquero de la Lepra, pero se deberá esperar a que Heinze defina si continúa o no en su actual club.

"Esto es día a día, minuto a minuto y no podemos adelantarnos", concluyó, sin cerrar la puerta a que en las próximas jornadas pueda haber contactos con el defensor campeón en 2013.

"¿Por qué no se lo puede llamar y de esa manera saber desde ahora si le interesaría el cargo el caso de no seguir en Vélez?", le consultó el periodista David Luis, a lo que Peratta respondió: "El fútbol es así, los tiempos son otros, y no podemos ir contra eso. Por más que hayamos terminado la temporada antes del resto no podemos trasladarle esa responsabilidad".