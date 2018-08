Newell's volvió a fallar en el aspecto defensivo y Godoy Cruz no lo perdonó

Newell’s volvió a fallar fuera de casa. Este lunes, por la fecha 3 de la Superliga de primera división, la Lepra cayó ante Godoy Cruz en Mendoza por 2 a 1 y sigue sin poder sumar de a tres en este certamen.



Los goles del vencedor los marcaron Santiago García a los 15' del primer tiempo y Tomás Cardona a los 19' del complemento. Descontó Luis Leal a falta de ocho minutos para el pitazo final.



Los goles



¡PERO QUÉ GOLAZO, MORRO QUERIDO! El uruguayo recibió adentro del área y de primera y de tres dedos la clavó al ángulo. Locura total en Mendoza con el 1-0 a Newell's.

El conjunto de Omar De Felippe tuvo una noche floja, en el marco de un partido deslucido en el que el ganador se impuso por la contundencia para sacarle provecho a los errores defensivos de su adversario. El fútbol leproso brilló por su ausencia y no pudo repetir nada de lo buenos que mostró ante Independiente.



A poco de iniciado el pleito, cuando nada había pasado, Héctor Fertoli quedó mano a mano tras un gran pase de Víctor Figueroa, pero el arquero Ramírez le adivinó el remate bajo y se la sacó con el pie. Era la primera ocasión, en el nacimiento del juego.



Al cuarto de hora, llegó la apertura del marcador: Juan Sills quiso meter un pase entre líneas en el área propia, el balón le quedó largo a Bernardello y García no perdonó: con una volea de derecha, la clavó en el ángulo de Ibáñez para el 1-0.



Con el correr del juego, Newell’s tuvo en ese primer acto su mejor momento como para empardarlo. Cuando Bíttolo pasó al medio y Figueroa se corrió a la izquierda, manejó el balón en el campo adversario y contó con una gran chance para el 1-1: Rivero pateó al arco sin el golero (que había salido mal), pero Figueroa no pudo corregir y su remate dio en el palo.



En el complemento, volvió a dominar el local. Se lo perdió Morro García tras una chilena desde la puerta del área; luego, Ramírez le pateó al bulto a Ibáñez tras un mal despeje de Bernardello; a continuación, Leguizamón desbordó pero su potente disparo se fue por arriba. El gol estaba al caer. Y llegó.



A los 19’ , Angileri ejecutó un córner magnífico y Tomás Cardona saltó ante la pasividad de la defensa de Newell's para estampar, de cabeza, el segundo. Era 2 a 0 y estaba bien.

El ingreso de Oviedo y Formica no cambió demasiado. Sí el de Rotondi, que empujó al equipo con sus ganas. El descuento fue obra de un rechazo desde el fondo que pivoteó el Espectro para que Leal convirtiera tras una buena atajada inicial del 1 local. Pero el arrebato final, con más fuerza que fútbol, no alcanzó. Y el pitazo final sentenció una nueva caída leprosa lejos del Coloso.



El inicio de torneo es malo para los del Parque: un punto sobre nueve en juego, recibió 6 goles en contra y ya lleva diez sin ganar fuera de su estadio, con cuatro derrotas al hilo. Alterna derrotas y empates en las últimas cuatro presentaciones.



En cambio, el Tomba acumula 7 victorias seguidas de local y no pierde por Superliga desde febrero (13 sin caer). Es el equipo que más puntos ha conseguido en el año, superando a Racing por 10 unidades.