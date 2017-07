Newell's y el refuerzo que no fue: ¿Qué pasó con Zarfino?

"Hicieron toda una parafernalia con los tuits y la foto", continuó Goicochea, aún sorprendido por lo ocurrido, mientras indicó que en estas semanas "no hablé con ningún dirigente de Newell's, sólo recibimos un mail con la propuesta inicial para llevarse a Zarfino".

El dirigente del club uruguayo habló en Zapping Sport por Radio 2 y reveló que "no hay nada firmado" y criticó a los dirigentes leprosos por realizar un "procedimiento bastante inadecuado, donde le pusieron la camiseta al jugador y se dijo en las redes sociales que el negocio estaba hecho".

El presidente de Danubio de Uruguay, Leonardo Goicochea, salió a aclarar la situación del jugador Giovanni Zarfino, quien fue presentado días antes como uno de los refuerzos de Newell's pero que, al menos por el momento, no lo es.

